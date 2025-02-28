Son dakika! Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı

İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde arızalanan arazi aracını (UTV) emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak'a (25) çarpan ve kaçan ticari aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

22 Şubat saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana gelen feci kazada, 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, kuzeninin kullandığı UTV aracı ile seyir halindeyken aracın arızalanması sonucu kuzeniyle emniyet şeridinde beklemeye başlamıştı. Aracı tamir ettikleri esnada kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü aracıyla gence çarpıp kaçmıştı. Çarpmanın etkisiyle ormana savrulan ve ağır yaralanan Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.