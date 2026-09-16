SON DAKİKA! ÖSYM’den Şanlıurfa’daki KPSS Oturumu’na ilişkin açıklama: Eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir

HER DETAY TEK TEK İNCELENDİ

İnceleme kapsamında ilgili sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca sınav binaları ve sınav salonlarında bulunan tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanaklarının Başkanlığımıza ulaşmasını müteakiben bina ve salon tutanakları titiz ve ayrıntılı olarak tetkik edilmiş, sınav binası giriş kameraları ile sınav salonu kamera kayıtları tek tek ve her bir aday için detaylı şekilde incelenmiştir.