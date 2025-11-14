SON DAKİKA: Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O dehşet anları ortaya çıktı

2022'DE DE MÜŞTERİSİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Bahadır Ünlü'nün şiddetle anılması ilk değil. Ünlü oyuncunun, 2022 yılı Ocak ayında da benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı. O dönemde, restoranında eşine küfür ettiği iddia edilen bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurarak darbetmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan o olayın ardından gözaltına alınmış, ancak savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.