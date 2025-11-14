Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O dehşet anları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:13

Ünlü oyuncu Bahadır Ünlü'nün Beyoğlu'ndaki restoranında çalışanına hırsızlık iddiasıyla beyzbol sopalı şiddeti saniye saniye kaydedildi! Sosyal medyaya yansıyan dehşet verici görüntüler sonrası Bahadır Ünlü gözaltına alındı, restoran ise mühürlendi. Ünlü'nün 2022'de karıştığı bıçaklı saldırı olayı da yeniden gündemde. İşte o dehşet anları...

İstanbul'un en hareketli bölgelerinden Beyoğlu, dün akşam saatlerinde bir şiddet olayıyla sarsıldı. İddialara göre, oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü (43), Tomtom Mahallesi'nde bulunan restoranında bir çalışanını hırsızlık yaptığı gerekçesiyle feci şekilde darbetti.

BEYZBOL SOPALI SALDIRI CEP TELEFONUYLA KAYIT EDİLDİ

Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bahadır Ünlü'nün öfkesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ünlü'nün, restoran çalışanına önce tekme ve yumruklarla vurduğu, hatta havaya kaldırıp yere çarptığı görülüyor.

Şiddetin dozunu artıran Ünlü, dakikalarca süren saldırı sırasında beyzbol sopası da kullandı. Araya girmeye çalışan diğer kişileri de iterek engellediği iddia edilen Ünlü, tüm bu anları bizzat kayıt altına aldı.

GÖZALTINA ALINDI, RESTORANI ANINDA MÜHÜRLENDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri derhal harekete geçti. Oyuncu Bahadır Ünlü, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi.

2022'DE DE MÜŞTERİSİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Bahadır Ünlü'nün şiddetle anılması ilk değil. Ünlü oyuncunun, 2022 yılı Ocak ayında da benzer bir olaya karıştığı ortaya çıktı. O dönemde, restoranında eşine küfür ettiği iddia edilen bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurarak darbetmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan o olayın ardından gözaltına alınmış, ancak savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

