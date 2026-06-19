SON DAKİKA… Özel Açı Ortaokulu’nda cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı! Velilerin şikayeti sonrası MEB’den jet soruşturma

"BU BİR KÜRESEL PROJEDİR"

Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk ise olayın sadece bir öğretmen tercihi olmadığını belirterek, "Yedi senedir bas bas bağırıyoruz; bu aslında bir küresel projedir. Cinsiyet sosyal bir öğrenmedir, genetik değildir. Hele ki bir öğretmeni, cinsiyet ameliyatı gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız, bunun yankıları çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal boyutta çok farklı olur. Siz bunu hem normalleştiriyorsunuz hem de yaygınlaştırıyorsunuz. Cinsiyet iki evrede gelişir; biri 3-6 yaş arası, diğeri ise ergenlik döneminde oturur. Tam cinsiyetin oturacağı dönemde böyle bir ortam sağlamak, çocuklara 'siz de buna yönelebilirsiniz' kapısını açmaktır. Bu kişilerin tercihi bu olabilir ama bir öğretmense çocukların önüne bu şekilde çıkmamalıdır" sözleriyle durumu eleştirdi.