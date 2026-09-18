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Giriş Tarihi: 18.09.2026 13:07 Son Güncelleme: 18.09.2026 13:08

SON DAKİKA | Pakistan'da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50'den fazla yaralı

SON DAKİKA | Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
SON DAKİKA | Pakistan’da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50’den fazla yaralı
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Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir camide patlama meydana geldi.

Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#PAKİSTAN

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SON DAKİKA | Pakistan'da cami yakınında patlama! 15 ölü, 50'den fazla yaralı
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