Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Pendik'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Giriş Tarihi: 25.6.2023 17:58 Son Güncelleme: 25.6.2023 18:38

Son dakika: Pendik'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Pendik'te iki katlı bir binanın bodrum katında bulunan bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 5 çalışan ile 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralı çalışanlar ve iki itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Pendik’te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde çıktı. Oto tamirhanesinin bilinmeyen bir sebeple bir anda yanmaya başladığını gören çalışanlar dışarıya çıktı. Dışarıya çıkamayan 5 çalışan tamirhanede mahsur kaldı.

5 ÇALIŞAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride mahsur kalan 5 çalışanı kurtardı. Dumandan etkilenerek yaralanan çalışanlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKI İTFAİYE ERİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Müdahale sırasında iki itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi. Olay yerinde müdahale edilen itfaiye görevlileri de hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Son dakika: Pendik'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
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