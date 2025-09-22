Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA : "Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli getirilmişti... Mabel Matiz ifade için adliyede
SON DAKİKA: "Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz, "müstehcenlik" suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

"Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli getirilen şarkıcı Mabel Matiz, "müstehcenlik" suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MÜSTEHCENLİK SUÇU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mabel Matiz'in bazı içerikleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçunu işlediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"PERPERİŞAN" ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

