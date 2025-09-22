SON DAKİKA : "Perperişan" isimli şarkısına erişim engeli getirilmişti... Mabel Matiz ifade için adliyede

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.