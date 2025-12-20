SON DAKİKA | Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları soruldu

"KENDİ ARAMIZDAKİ ESPRİ"

Sadettin Saran'a bahsi geçen bu konuşma içeriği soruldu. Cevap olarak, "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rümeysa Cebeci'yi Show Tv'ye geçirirken uyardım" dedi. Cebeci'nin "Bahçeden topla bir dahakine" şeklindeki mesajının sebebi olarak Saran, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir espiridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz" dedi. Ela Rümeysa Cebeci'nin ilk gözaltına alındığı dönem geçmiş olsun mesajı attığını ve Cebeci'nin kendisine "İnan bana böyle bir şey yapmadım" dediğini, kendisinin de "İnanıyorum sana" dediğini belirten Saran, uyuşturucu kullanmadıklarını aksi halde bu tarz konuşmaların geçmeyeceğini ileri sürdü.