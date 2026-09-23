SON DAKİKA… Samsung’dan standart dışı televizyon skandalı! Uzman isim değerlendirdi: Ayıplı ürün niteliği taşıyor! Samsung tazminat ödemeli

AYIPLI MAL STATÜSÜNDE!

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi bulunamayan Samsung televizyonların ayıplı mal statüsünde olduğunu belirten Aydın Ağaoğlu şöyle devam etti: Tüketici açısından bakıldığında ise cihazda TKGS olduğu bildirilmiş veya bu özelliğe sahip görünüyorsa ve kullanıcılar doğru adımları izlemesine rağmen yeni frekans ayarlarını yapamamışsa, 6502 sayılı TKHK 8. Maddesine göre, ürün 'Ayıplı' statüsünde kabul edilir. 6502 sayılı Kanun bakımından tüketiciye malın özellikleri hakkında doğru ve yeterli bilgi verilmesi önemlidir. Ürünün garantisinin sona ermiş olması da önemli değildir. Çünkü ortaya çıkan bu sorun 'Gizli Ayıp' niteliğindedir. Bu nedenle tüketicilerin seçimlik haklarından 'Ayıp Oranında İndirim' ve diğer seçimlik haklarından dilediğini kullanabilmesi yasal açıdan mümkündür.