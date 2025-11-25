Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 15:46 Son Güncelleme: 25.11.2025 16:43

SON DAKİKA... Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Emanet bölümünde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 memurumuz yaralanmıştır" bilgisini paylaştı.

Patlamanın ardından adliye binası hızla boşaltılırken olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Patlama sonucu 1 personel yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

EMANET BÖLÜMÜNDE PATLAMA MEYDAN GELDİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Adliye binasında meydana gelen patlama ve yangın olayıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, saat 15:00 sıralarında Adliye binasının önünde, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte yaptığı açıklamada, olayın detaylarına değindi.

Vali Şıldak, açıklamasında şu bilgileri verdi: "Bugün Adliye binamızda, emanet deposu içerisinde bir patlama ve devamında yangın meydana geldi. Bu olay sonucunda bir personelimiz bacağından yaralandı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Öncelikle Adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangının ve patlamanın sebebini araştırıyoruz. Şu anda bina tamamen boşaltılmış durumda; içeride kalan hiçbir personelimiz ya da vatandaşımız yok. Ayrıca herhangi bir can ve mal kaybı riski bulunmamaktadır. Yaralımızın tedavisi sürüyor ve olayın teknik yönüyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Patlamanın nedeninin ne olduğu kısa süre içerisinde netleşecektir. Bazı basın kuruluşlarında dört yaralı olduğu yönünde çıkan bilgiler doğru değildir. Sadece bir yaralımız bulunmaktadır. Tekrar geçmiş olsun diyor, çalışmalarımızı Başsavcımız ile koordineli şekilde sürdürüyoruz" dedi.

BAKAN TUNÇ: 1 MEMURUMUZ YARALANDI!

Patlamanın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Emanet bölümünde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 memurumuz yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

