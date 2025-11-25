SON DAKİKA... Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama: 1 yaralı!

Vali Şıldak, açıklamasında şu bilgileri verdi: "Bugün Adliye binamızda, emanet deposu içerisinde bir patlama ve devamında yangın meydana geldi. Bu olay sonucunda bir personelimiz bacağından yaralandı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Öncelikle Adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangının ve patlamanın sebebini araştırıyoruz. Şu anda bina tamamen boşaltılmış durumda; içeride kalan hiçbir personelimiz ya da vatandaşımız yok. Ayrıca herhangi bir can ve mal kaybı riski bulunmamaktadır. Yaralımızın tedavisi sürüyor ve olayın teknik yönüyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Patlamanın nedeninin ne olduğu kısa süre içerisinde netleşecektir. Bazı basın kuruluşlarında dört yaralı olduğu yönünde çıkan bilgiler doğru değildir. Sadece bir yaralımız bulunmaktadır. Tekrar geçmiş olsun diyor, çalışmalarımızı Başsavcımız ile koordineli şekilde sürdürüyoruz" dedi.