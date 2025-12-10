SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü’nün ölümünde tek şüpheliydi: Tuğyan Ülkem Gülter’in yakalanmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!

SON DAKİKA… Sanatçı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti.
"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" MESAJI
Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti. Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP TEDBİRİ UYGULANIYORDU…
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.
CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.
KAÇIŞ PLANLARI KESİNLEŞTİ EKİPLER HAREKETE GEÇTİ!
Kritik aşama ise bu akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi.
Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti. Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
ÜÇ ŞÜPHELİ YALOVA'YA SEVK EDİLDİ
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.
YAKALANMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.