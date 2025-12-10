Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü’nün ölümünde tek şüpheliydi: Tuğyan Ülkem Gülter’in yakalanmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:56

SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü, 28 Eylül’de 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili ilk günden itibaren ‘cinayet’ iddiası gündeme geldi… Şüpheli ise hayatını kaybettiği gece yanında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’di. Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçma planları yapması üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İkili gözaltına alınırken, Büyükçekmece’deki son görüntüleri dikkat çekti.

SON DAKİKA… Sanatçı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" MESAJI

Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti. Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi.

BAKICININ OĞLUNDAN KAN DONDURAN İDDİA!

Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın iddiaları ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine ev teklifinde bulunduğunu söyledi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP TEDBİRİ UYGULANIYORDU…

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.

CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.

KAÇIŞ PLANLARI KESİNLEŞTİ EKİPLER HAREKETE GEÇTİ!

Kritik aşama ise bu akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi.

Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti. Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

ÜÇ ŞÜPHELİ YALOVA'YA SEVK EDİLDİ

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.

YAKALANMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.

