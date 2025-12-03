SON DAKİKA: Saryıer’de yüksek hesap kavgası! Önce darbedildi sonra kurşun yağdırdı

KURŞUN YAĞDIRDI: MEKAN VE KOMŞU İŞ YERİNDE HASAR VAR

Olay yerinden uzaklaşan Sami K., sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Belindeki silahı çıkaran saldırgan, iş yerine doğru tam 14 el ateş etti. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların 11'i mekana ve hemen yanındaki bir iş yerine isabet etti. Yaşanan kurşunlama sonrası mekan ve komşu iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahipleri Yakup T. ve Mehmet Said T., kurşun izlerini görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.