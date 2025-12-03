SON DAKİKA: Saryıer’de yüksek hesap kavgası! Önce darbedildi sonra kurşun yağdırdı

Olay, 27 Kasım Perşembe günü sabah 06.30 sıralarında Sarıyer, Huzur Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Gece saatlerinde mekana gelen Sami K. (30), iddiaya göre bir süre sonra hesabı istedi.
YÜKSEK HESAP TARTIŞMASI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
Hesabın beklediğinden çok yüksek geldiğini öne süren Sami K. ile mekan çalışanları arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çalışanlar tarafından darbedilen Sami K., mekandan zorla dışarı çıkarıldı.
O ANLAR ORTAYA ÇIKTI!
Sarıyer'de eğlence mekanında yüksek hesap kavgası; önce darbedildi sonra kurşun yağdırdı | Video
KURŞUN YAĞDIRDI: MEKAN VE KOMŞU İŞ YERİNDE HASAR VAR
Olay yerinden uzaklaşan Sami K., sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Belindeki silahı çıkaran saldırgan, iş yerine doğru tam 14 el ateş etti. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların 11'i mekana ve hemen yanındaki bir iş yerine isabet etti. Yaşanan kurşunlama sonrası mekan ve komşu iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahipleri Yakup T. ve Mehmet Said T., kurşun izlerini görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİNDEN TİTİZ ÇALIŞMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili derhal geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin Sami K. olduğunu tespit etti. Sami K.'nın olaydan sonra kısa süreliğine memleketi Sivas'a gittiği ve 3 gün sonra İstanbul'a geri döndüğü belirlendi. Takibi sürdüren Sarıyer Asayiş ekipleri, Sami K.'yı Kağıthane, Sultan Selim Mahallesi'nde, olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.
'HESAP FAZLA GELDİ, TARTIŞTIK' İTİRAFI
Gözaltına alınan Sami K., emniyette verdiği ifadesinde, mekana eğlenmeye gittiğini ancak yüksek gelen hesap nedeniyle çalışanlarla tartıştığını ve darbedilerek dışarı atıldığını itiraf etti. Adli işlemlerin ardından 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Silahlı Tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen Sami K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.