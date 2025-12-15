SON DAKİKA: Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! "İstanbul için felaket senaryosu çöptür"

ÜŞÜMEZSOY'A GÖRE ESAS TEHLİKE: KUMBURGAZ ÇUKURU

Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı bulunmadığını vurguladı. Üşümezsoy'a göre, batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar bölgesinde bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma mevcut değil. Bu nedenle, İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisinin bilimsel olmadığını ve Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmadığını savundu.