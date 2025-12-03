SON DAKİKA: Sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağı: Ümitcan Şirin cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı!

Mustafa O. (21): Gamzenur'un Ümitcan ile yaşadıklarını öğrendikten sonra sinirlendiğini söyledi. Ümitcan'ın Gamzenur'a Instagram'dan takip isteği atması üzerine Gamzenur'a, "Kabul et, yazarsa bir yere çağırtır, daha sonra da darp ederim" düşüncesine girdiğini itiraf etti. Olay günü Gamzenur'a "Onu bir yere çağır, döveceğim" dediğini, ardından arkadaşlarını da çağırarak buluşma yerine gittiklerini belirtti. Konuşma hararetlenip Ümitcan'ın kendisini darp etmesi üzerine R.Y.'nin bıçağı çıkarıp Ümitcan'ın kasık bölgesine 1-2 defa salladığını anlattı.

R.Y. (Çocuk Sanık): Kavga başladığında yerde gördüğü bıçağı alıp savurduğunu, kasıtlı saplamadığını iddia etti. Ancak en çarpıcı ifade, bıçaklandıktan sonra Mustafa O.'nun talimatıyla Ümitcan Şirin'in yaralı halinin video kaydını aldığını ve darp etmeye devam ettiğini belirtmesi oldu. Samet E.A. (19): Mustafa O.'nun bıçağı R.Y.'ye verdiğini, Ümitcan'ın da kendi bıçağını arkadaşına verdiğini gördüğünü söyledi. Mustafa'nın Ümitcan'a vurduğunu, Ümitcan kaçmaya çalışırken Mustafa'nın onu tuttuğunu ve R.Y.'nin Mustafa'nın verdiği bıçağı Ümitcan'a 2-3 defa savurduğunu ifade etti. Savcılık, tüm bu ifadeler ve deliller ışığında şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri sonucuna vardı. Kasten ve tasarlayarak işlenen bu cinayetin yargılaması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.