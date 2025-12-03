SON DAKİKA: Sevgililerin ’kanlı buluşma’ tuzağı: Ümitcan Şirin cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde, 26 Temmuz gecesi yaşanan kanlı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, eski sevgilisinin (Gamzenur B.) mevcut sevgilisi (Mustafa O.) ve arkadaşlarının kurduğu bir tuzağa düşürüldü.
OLAYIN PERDE ARKASI: TUZAĞA DÜŞÜRÜLEN GENÇ
Olayda ağır yaralanan Şirin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geniş çaplı inceleme başlatan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Mustafa O. (21), Gamzenur B. (18) ve çocuk şüpheli R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samet E.A. (19) ve M.F.Y. adli kontrolle, Z.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
İSTENEN CEZA: ÜÇ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa O. ve Gamzenur B. ile tutuksuz sanık Samet E.A. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Mustafa O. için 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yaşı küçük sanıklar R.Y. ve M.F.Y. hakkında ise ayrı bir dosya kapsamında iddianame hazırlandı. Savcılık, tüm şüphelilerin planlayarak ve iştirak iradesiyle hareket ettiğini ve Ümitcan Şirin'i buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğünü vurguladı.
ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ: PLANIN DETAYLARI
İddianamede, cinayeti tetikleyen olaylar zinciri ve şüphelilerin ifadelerine de yer verildi: Gamzenur B. (18): Mustafa O. ile ayrıldığı dönemde Ümitcan Şirin ile tanışıp alkol aldıklarını ve sonrasında yaşananları Mustafa O.'ya anlattığını söyledi. Olay günü Ümitcan'ın Instagram üzerinden istek atması üzerine, Mustafa O.'nun Ümitcan'ı yanına çağırmasını istediğini belirtti. Ümitcan'ın gönderdiği ses kaydının Mustafa'yı sinirlendirdiğini aktardı.
Mustafa O. (21): Gamzenur'un Ümitcan ile yaşadıklarını öğrendikten sonra sinirlendiğini söyledi. Ümitcan'ın Gamzenur'a Instagram'dan takip isteği atması üzerine Gamzenur'a, "Kabul et, yazarsa bir yere çağırtır, daha sonra da darp ederim" düşüncesine girdiğini itiraf etti. Olay günü Gamzenur'a "Onu bir yere çağır, döveceğim" dediğini, ardından arkadaşlarını da çağırarak buluşma yerine gittiklerini belirtti. Konuşma hararetlenip Ümitcan'ın kendisini darp etmesi üzerine R.Y.'nin bıçağı çıkarıp Ümitcan'ın kasık bölgesine 1-2 defa salladığını anlattı.
R.Y. (Çocuk Sanık): Kavga başladığında yerde gördüğü bıçağı alıp savurduğunu, kasıtlı saplamadığını iddia etti. Ancak en çarpıcı ifade, bıçaklandıktan sonra Mustafa O.'nun talimatıyla Ümitcan Şirin'in yaralı halinin video kaydını aldığını ve darp etmeye devam ettiğini belirtmesi oldu. Samet E.A. (19): Mustafa O.'nun bıçağı R.Y.'ye verdiğini, Ümitcan'ın da kendi bıçağını arkadaşına verdiğini gördüğünü söyledi. Mustafa'nın Ümitcan'a vurduğunu, Ümitcan kaçmaya çalışırken Mustafa'nın onu tuttuğunu ve R.Y.'nin Mustafa'nın verdiği bıçağı Ümitcan'a 2-3 defa savurduğunu ifade etti. Savcılık, tüm bu ifadeler ve deliller ışığında şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri sonucuna vardı. Kasten ve tasarlayarak işlenen bu cinayetin yargılaması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.