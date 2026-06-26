SON DAKİKA... Şile Belediyesi’ne 3. dalga rüşvet operasyonu: 16 gözaltı!

Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlüklerin yapıldığı ve rüşvetler alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.