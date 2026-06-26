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Giriş Tarihi: 26.06.2026 09:03 Son Güncelleme: 26.06.2026 09:05

SON DAKİKA... Şile Belediyesi'ne 3. dalga rüşvet operasyonu: 16 gözaltı!

İstanbul ve İzmir’de Şile Belediyesi’ne yönelik düzenlenen üçüncü dalga operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
SON DAKİKA... Şile Belediyesi’ne 3. dalga rüşvet operasyonu: 16 gözaltı!
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyon düzenledi.

Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlüklerin yapıldığı ve rüşvetler alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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#İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #RÜŞVET

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SON DAKİKA... Şile Belediyesi'ne 3. dalga rüşvet operasyonu: 16 gözaltı!
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