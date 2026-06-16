Son dakika | Silivri Belediyesi’ne operasyonda şok detaylar! CHP’li belediye başkanı Bora Balcıoğlu 450 bin dolar rüşvet almış

Son dakika haberi! Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem başlattı.
Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da eş zamanlı operasyonla Başkan Balcıoğlu'nun yanı sıra Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP'li Meclis Üyesi Aykut Batur ve belediye bürokratlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Balcıoğlu ile birlikte Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN YOLSUZLUK EYLEMLERİ
Soruşturma dosyasına giren yolsuzluk eylemleri de deşifre edildi. Balaban Mahallesi'nde 5 bin 368 metrekarelik bir taşınmazın daha önce yeşil alan olarak kamuya terk edildiği, ardından yeniden ihdas edilerek sanayi arsasına dönüştürüldüğü öne sürüldü. Taşınmazın eski malikine iade edilmesi gerekirken başka bir yapıya devredildiği belirtilirken, bilirkişi raporunda işlem nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararına neden olunduğu tespitine yer verildi.
RÜŞVET KARŞILIĞI 3 VİLLA İSKANI
Dosyada yer alan ihbar ve beyanlarda, yasal olarak iskan verilmemesi gereken 3 villaya rüşvet karşılığında kullanım izni verildiği öne sürüldü. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren bir firma hakkında kaçak yapılaşmaya ilişkin işlem yapılmaması karşılığında 300 bin lira alındığı ve imar mevzuatına aykırılıklara göz yumulduğu iddia edildi.
İLK İTİRAFÇI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Naci Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Aydın, Silivri Yeni Mahalle'de devam eden inşaatındaki 39 dükkânın ruhsat işlemleri için Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ile görüştüğünü söyledi. Aydın, Yavuz'un kendisine "Bizim bir uygulamamız var" dediğini ve dükkânların metrekareleri üzerinden belediyeye "bağış" adı altında 12 milyon lira talep ettiğini söyledi.
KARTON TORBADA 12 MİLYONLUK RÜŞVET
Aydın, ilk etapta kendisine belediye iştiraki bir kuruluşa ait IBAN verileceğinin söylendiğini, ancak IBAN gönderilmeyince parayı elden teslim etmeyi teklif ettiğini anlattı. 12 milyon liranın dolar karşılığı olan yaklaşık 375-380 bin doları 27 Aralık 2024'te bankalardan çekerek Yavuz'un Silivri Belediye Binası'ndaki makam odasına götürdüğünü ancak odanın kalabalık olması nedeniyle karton torba içindeki parayı Yavuz'un sekreterine verdiğini beyan etti. Bağış adı altında verdiği para karşılığında kendisi makbuz verilmediğini beyan eden Aydın, "Ruhsat işlemi 3-4 ay sonra tamamlandı" dedi.
WHATSAPP'TAKİ PARA YAZIŞMALARI
Naci Aydın'ın belirttiği tarihte 400 bin dolar nakit çektiğine ilişkin MASAK kayıtları ve Aydın ve Yavuz'un o tarihte aynı bölgede baz verdiğine ilişkin HTS verileri de dosyaya girdi. Cep telefonu incelemelerinde de dikkat çeken yazışmalar bulundu. Aydın'ın, telefonunda "Fatih Belediye" olarak kayıtlı olan numarayla yaptığı görüşmenin ardından bir başka kişiye mesaj attığı, yazışmalarda "deste", "2 bin eksik" ve "üç ayrı bankadan aldık, karıştırmış olabiliriz" şeklinde ifadelerin görüldü.
HTS VE BAZ KAYITLARIYLA BELGELENDİ
Aydın, bu yazışmalara ilişkin beyanında, Fatih Yavuz'a götürdüğünü söylediği paradan 2 bin dolar eksik çıktığına dair görüşme yapıldığını kabul etti. HTS ve baz kayıtları da dosyada yer aldı. İncelemelerde, paranın çekildiği günü Naci Aydın ile Fatih Yavuz'un birden fazla kez aynı bölgede baz verdiği belirlendi.
CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu
450 BİN DOLARI BAŞKANA ELDEN TESLİM ETTİ
Soruşturmanın en dikkat çeken detaylardan biri ise müteahhidin iddiaları oldu. Müteahhit, iş yeri iskanı alınması amacıyla doğrudan Başkan Balcıoğlu'na elden 450 bin dolar verdiğini itiraf etti. Parayı teslim ederken içinden 2 bin dolar aldığını, Balcıoğlu'nun paranın eksik olduğunu söylemesi üzerine 2 bin doları yeniden verdiğini anlattı. Yapılan incelemelerde, müteahhidin belirttiği tarihlerde ve tutarlarda döviz cinsinden nakit para çekim hareketlerinin bulunduğu belirlendi.
CHP İLÇE BİNASINDA SİYAH KUTUDA 40 BİN EUROLUK TESLİMAT
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde bir kafe işletmecisi, işletme hakkını alabilmek amacıyla CHP eski ilçe başkanına Balcıoğlu'nun bilgisi dahilinde 40 bin 200 Euro'yu CHP ilçe Başkanlığı binasında siyah kutuda verdiğini itiraf etti.
SERVET ARTIŞI VE LÜKS YAŞAM MERCEK ALTINDA
Soruşturmada belediye başkanının mal varlığındaki artış da incelemeye alındı. Dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 40 milyon lira değerindeki bir villanın satın alındığı, yüksek tutarlı tadilat harcamalarının elden yapıldığı ve mevcut gelirle açıklanması güç lüks yaşam standardının oluştuğu saptandı.
ZABITA ALIMLARINA BİLE RÜŞVET KARIŞTI
Dosyaya giren bir başka iddiada ise zabıta memuru olarak işe girmek isteyen 4 kişiden kişi başı 400 bin istendiği, 200 bin lira verdikleri için başvuruları kabul edilmeyince paraların belediye çalışanları ve yakınlarının hesapları üzerinden parça parça iade edildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında banka hareketlerinin incelendiği belirtildi.