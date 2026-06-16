Son dakika | Silivri Belediyesi’ne operasyonda şok detaylar! CHP’li belediye başkanı Bora Balcıoğlu 450 bin dolar rüşvet almış

ÖNE ÇIKAN YOLSUZLUK EYLEMLERİ

Soruşturma dosyasına giren yolsuzluk eylemleri de deşifre edildi. Balaban Mahallesi'nde 5 bin 368 metrekarelik bir taşınmazın daha önce yeşil alan olarak kamuya terk edildiği, ardından yeniden ihdas edilerek sanayi arsasına dönüştürüldüğü öne sürüldü. Taşınmazın eski malikine iade edilmesi gerekirken başka bir yapıya devredildiği belirtilirken, bilirkişi raporunda işlem nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararına neden olunduğu tespitine yer verildi.

RÜŞVET KARŞILIĞI 3 VİLLA İSKANI

Dosyada yer alan ihbar ve beyanlarda, yasal olarak iskan verilmemesi gereken 3 villaya rüşvet karşılığında kullanım izni verildiği öne sürüldü. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren bir firma hakkında kaçak yapılaşmaya ilişkin işlem yapılmaması karşılığında 300 bin lira alındığı ve imar mevzuatına aykırılıklara göz yumulduğu iddia edildi.

İLK İTİRAFÇI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Naci Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Aydın, Silivri Yeni Mahalle'de devam eden inşaatındaki 39 dükkânın ruhsat işlemleri için Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ile görüştüğünü söyledi. Aydın, Yavuz'un kendisine "Bizim bir uygulamamız var" dediğini ve dükkânların metrekareleri üzerinden belediyeye "bağış" adı altında 12 milyon lira talep ettiğini söyledi.