SON DAKİKA | Silivri'de doğal gaz tesisinde yangın!

Giriş Tarihi: 2.12.2025 15:27 Son Güncelleme: 2.12.2025 15:34

SON DAKİKA | Silivri'de bir doğal gaz tesisinde yangın çıktı. Bölge tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri'de bir doğal gaz tesisinde yangın çıktı. Bölge tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği açıklamasında, "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

