SON DAKİKA: Silivri'de doğal gaz tesisinde yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 02.12.2025 | 15:26 Son dakika haberi: Silivri'de bir doğal gaz tesisinde yangın çıktı. Bölge tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadelerine yer verildi.