SON DAKİKA: Sivas, Ordu ve Malatya’yı felç eden yoğun kar yağışı! İşte kapalı yollar ve kritik uyarılar

Yurdun iç ve doğu kesimleri, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından mevsimin ilk yoğun kar yağışı ile tanıştı. Özellikle Sivas ve çevre illerde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkileyerek birçok ana arterde ulaşımı durdurdu. Ordu-Sivas ve Malatya-Sivas karayollarının ulaşıma kapanmasıyla bölgede kriz yaşanırken, yolda kalan sürücüler için peş peşe kritik uyarılar geldi.
HANGİ YOLLAR KAPANDI? İŞTE SON DURUM DETAYLARI
Bölge genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle pek çok noktada ulaşım sağlanamaz hale geldi. Yetkililerden gelen son açıklamalara göre, trafiğe kapatılan ve ağır vasıta geçişine izin verilmeyen yollar şunlar: Ordu-Sivas Karayolu: Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma tamamen kapandı. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, Iğdır Ormanları mevkisinde ulaşımın durduğunu bildirdi.
Malatya-Sivas Karayolu: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Hekimhan-Kangal Karayolu'nun geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sivas'ta Kapalı Yollar: Valilikten yapılan açıklamaya göre Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas karayolları çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı. Ağır vasıta geçişine kapatılan yollar ise Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal karayollarında ağır vasıta geçişlerine çift yönlü izin verilmiyor. Malatya Akçadağ-Darende: Bu güzergah, yoğun kar ve fırtına sebebiyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.
KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ AŞTI, EKİPLER ALARMDA
Özellikle Ordu'nun Mesudiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bildirildi. Yolda kalan vatandaşlar için Mesudiye Belediyesi tesislerinde sıcak ortam ve ikramlar sağlanıyor. Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkisini sürdürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
VALİLERDEN ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN UYARISI
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı uyarılarda, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması gerektiğini vurguladı. Valilikler, yola çıkacak sürücüler için şu hayati uyarıları tekrarladı: Kar lastiği takılması zorunludur. Araçlarda mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurulmalıdır. Özellikle Ordu-Sivas bağlantı yolu üzerinde kış lastiği, zinciri, çeki ve halatı olmayanların yola devam etmesi sakıncalıdır.
Bölgedeki karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun çabası sürerken, yeni gelişmeler takip edilmektedir.