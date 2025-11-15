SON DAKİKA: Sivas, Ordu ve Malatya’yı felç eden yoğun kar yağışı! İşte kapalı yollar ve kritik uyarılar

Malatya-Sivas Karayolu: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Hekimhan-Kangal Karayolu'nun geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sivas'ta Kapalı Yollar: Valilikten yapılan açıklamaya göre Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas karayolları çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı. Ağır vasıta geçişine kapatılan yollar ise Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal karayollarında ağır vasıta geçişlerine çift yönlü izin verilmiyor. Malatya Akçadağ-Darende: Bu güzergah, yoğun kar ve fırtına sebebiyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.