SON DAKİKA: Sosyal medyada “buluşma tuzağı” kurup fahiş hesap ödeten çete çökertildi: 16 tutuklama

3 AY SÜREN TEKNİK TAKİP SONUÇ VERDİ

Şikayetler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir polis ekibi oluşturdu. Ekipler, kent merkezindeki şikayetlerin yoğunlaştığı bir iş yerine odaklanarak 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. İncelemelerde çete üyelerinin; Sosyal medyada sahte kadın profilleri açtıkları, Bu profillerle iletişime geçtikleri erkekleri anlaşmalı iş yerlerine yönlendirdikleri, Silah gösterme, tehdit ve cebir kullanarak "hesap" adı altında yüksek miktarlarda para aldıkları, İş yerinde çalışan bazı kadınları da dolandırıcılık zincirinin bir parçası olarak kullandıkları tespit edildi.