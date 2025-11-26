SON DAKİKA: Sosyal medyada “buluşma tuzağı” kurup fahiş hesap ödeten çete çökertildi: 16 tutuklama

Antalya'da çok sayıda vatandaş, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğraflarıyla açılan sahte profiller tarafından kendileriyle iletişime geçildiğini ve çeşitli yöntemlerle dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu. Mağdurlar, buluşma noktası olarak yönlendirildikleri iş yerlerinde şantaj, tehdit ve silah gösterme yoluyla fahiş hesap ödemeye zorlandıklarını ifade etti.
3 AY SÜREN TEKNİK TAKİP SONUÇ VERDİ
Şikayetler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir polis ekibi oluşturdu. Ekipler, kent merkezindeki şikayetlerin yoğunlaştığı bir iş yerine odaklanarak 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. İncelemelerde çete üyelerinin; Sosyal medyada sahte kadın profilleri açtıkları, Bu profillerle iletişime geçtikleri erkekleri anlaşmalı iş yerlerine yönlendirdikleri, Silah gösterme, tehdit ve cebir kullanarak "hesap" adı altında yüksek miktarlarda para aldıkları, İş yerinde çalışan bazı kadınları da dolandırıcılık zincirinin bir parçası olarak kullandıkları tespit edildi.
"SON KADEH" OPERASYONUYLA 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yeterli delillere ulaşan ekipler, Antalya merkezli Ankara, Diyarbakır ve Muğla'da eş zamanlı "Son Kadeh" operasyonu düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda 17'si kadın olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda: 2 ruhsatsız tabanca, Çok sayıda fişek, Delil niteliğinde belge ele geçirildi.
FAHİŞ FİYATLI SİPARİŞ FİŞLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Polisin el koyduğu bazı hesap fişlerinde akıl almaz fiyatlar yer aldı. Bunlardan birinde: Peynir: 2.500 TL Tavuk şiş: 2.800 TL Meyve: 2.400 TL Toplam: 35.650 TL Başka bir fişte ise: Izgara: 1.950 TL Fasıl ücreti: 2.500 TL2 paket sigara: 1.000 TL Toplam: 21.950 TLgibi tutarlar görüldü.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, İŞ YERİ KAPATILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheliden; 16'sı "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı. 8'i savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Olaylarla bağlantısı tespit edilen iş yeri ise kapatıldı.