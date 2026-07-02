SON DAKİKA... Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
SON DAKİKA... Sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı | Video
SAHNEDE KUR'AN-I KERİM İLE ALAY ETTİ
Deniz Göktaş, Harbiye'de, dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovu sahnelemişti. Şovda yer alan bazı kesitler/sahneler tepki çekmişti. Göktaş gösteride "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.
Söz konusu ifadeler Türkiye'nin tepkisini çekmişti.