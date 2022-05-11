Son dakika: Sultanbeyli’de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı

TIR ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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"GERÇEKTEN ÇOK FECİYDİ"

Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı.

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O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi.