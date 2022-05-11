Video Haber Son dakika. Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı | Video
Son dakika. Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı | Video

Son dakika. Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı | Video

11.05.2022 | 19:01

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Son dakika bilgisine göre Sultanbeyli'de iddiaya göre seyir halindeki TIR, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki 2 polisten 1'i şehit olurken 1'i yaralandı.

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