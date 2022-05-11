Son dakika: Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı | Video

Son dakika bilgisine göre Sultanbeyli'de seyir halindeki TIR, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki 2 polisten 1'i şehit olurken 1'i yaralandı. Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı" dedi.