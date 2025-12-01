SON DAKİKA: Sultangazi’de skandal olay! Zincir markette mide bulandıran anlar kameralara yansıdı

İstanbul Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ulusal bir zincir markette yaşanan hijyen skandalı, dün sosyal medyanın gündemine oturdu. Marketin içerisinde bulunan bir kedinin, raflardaki un paketleri üzerinde tuvaletini yaptığı anlar, bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu mide bulandıran görüntülerin hızla yayılması, tüketiciler arasında büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, market yönetiminin hayvanların iş yerlerine girişini önleme konusunda yetersiz kaldığını belirterek duruma isyan etti.
ZABITA HAREKETE GEÇTİ: GENİŞ KAPSAMLI DENETİM
Sosyal medyada yayılan tepki çeken görüntüler üzerine Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri derhal harekete geçti. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki zincir markete ani ve kapsamlı bir denetim düzenlendi. Denetimler sadece hijyen kurallarını değil, aynı zamanda Tüketici Kanunu'na uygunluğu da kapsadı.
Ekipler, özellikle şu konularda incelemeler yaptı: Kedinin tuvaletini yaptığı ürünler başta olmak üzere, genel hijyen ve depolama şartları incelendi. Uygunsuz ortamda (özellikle dondurucularda) muhafaza edilen çok sayıda ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Raftaki fiyat etiketleri ile kasa çıkışındaki fiyatların eşleşip eşleşmediği kontrol edildi. Ambalajı deforme olmuş, yırtılmış veya zarar görmüş ürünler toplanarak imha edilmek üzere el konulan diğer ürünler arasına eklendi.
O ANLAR KAMERADA!
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video
MARKETE AĞIR CEZA YOLDA!
Yapılan denetimler sonucunda, işletmenin hayvanların girişini engellemek için gerekli tedbirleri almadığı resmi olarak tespit edildi. Bu durum ve diğer hijyen/etiket ihlalleri nedeniyle market hakkında ağır cezai süreç başlatıldı: İşletme, cezai işlem uygulanmak üzere Belediye Encümenine sevk edildi. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere resmi tutanak tutuldu. Tüketici sağlığını hiçe sayan bu durum, zincir marketlerin denetimlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sultangazi Zabıtası, bu tür ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.