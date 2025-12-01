SON DAKİKA: Sultangazi’de skandal olay! Zincir markette mide bulandıran anlar kameralara yansıdı

MARKETE AĞIR CEZA YOLDA!

Yapılan denetimler sonucunda, işletmenin hayvanların girişini engellemek için gerekli tedbirleri almadığı resmi olarak tespit edildi. Bu durum ve diğer hijyen/etiket ihlalleri nedeniyle market hakkında ağır cezai süreç başlatıldı: İşletme, cezai işlem uygulanmak üzere Belediye Encümenine sevk edildi. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere resmi tutanak tutuldu. Tüketici sağlığını hiçe sayan bu durum, zincir marketlerin denetimlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sultangazi Zabıtası, bu tür ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.