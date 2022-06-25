SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.

Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday Nagihan oldu.