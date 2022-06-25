Survivor All Star 2022 son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarında mücadele eden yarışmacılar adada kalabilmek için ter döktüler. Ada konseyinde çıkan isimler sonucunda eleme adayları açıklanırken "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtı da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. En son yarışmaya veda eden isim Berkan olmuştu. Şimdi ise Survivor'dan elenen yeni isim belli oldu. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 24 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.
Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday Nagihan oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Son elenen isim şampiyon adayları arasında gösterilen Berkan oldu.
24 Haziran Cuma günü Ayşe, Nagihan ve Hikmet'in SMS sonuçları açıklandı.
Acun Ilıcalı bu hafta yarışmacılardan daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Nagihan olduğunu duyurdu. Survivor 2022'den elenen Nagihan son kez duygularını aktardı.
Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
24 Haziran akşamı yarışmacılarla basketbol challenge gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise kahve ve Survivor sonrası Türkiye'de lüks bir otelde 3 gün tatil oldu. Basketbol challenge kazananı da Adem oldu.
24 Haziran günü Survivor'da yarışmacılar haftanın son dokunulmazlığında karşılaştı. Adem ile Nagihan en iyi performansı yaparak direkt yarı finali garantiledi. Dokunulmazlığı kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
FİNAL 30 HAZİRAN'DA
Yayınlanan son bölümünde, konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın yapan Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin finallinin 30 Haziran Perşembe günü yayınlanacağını söyledi.
Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 2 finalist çıkacak.
İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde sona kalan iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.