SON DAKİKA... Tekirdağ’da 75 yaşındaki İsmail Gürsoy nerede? 5 gün önce evinden çıktı...

Süleymanpaşa'nın 100'üncü Mahallesi'nde yaşayan İsmail Gürsoy, 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gürsoy'un ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, jandarma ve AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri harekete geçti.
İsmail Gürsoy'un Naip Mahallesi civarında 3 gün önce görüldüğü ihbarı üzerine havadan dron ve karadan ekiplerin arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği üyeleri dağ motosikletleriyle arama çalışmalarına destek verirken, henüz Gürsoy'un izine rastlanılmadı.