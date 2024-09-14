SON DAKİKA | Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel’i iş yerinin önünde öldürmüşlerdi: 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Üsküdar'da iş insanı Kemal Çağlar Temel'in iş yerinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmesiyle ilgili operasyon düzenleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri 16 kişiyi gözaltına aldı. İddialara ve SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre olayın azmettiricisinin "Osman" lakaplı Boran D. olduğu, olayın tetikçisinin ise Şahin Ş. isimli kişi olduğu belirlendi.

Olayda gözcülük yapan M.T.D. ve G.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarında; cinayette kullanılan silah dahil olmak üzere 10 ruhsatsız tabanca, 548 adet 9.19 milimetre çapında mermi, sekiz adet 22 kalibre mermi, bir çelik yelek ve bir polis yeleği ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.