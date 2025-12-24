SON DAKİKA… Tiktok’ta akım adı altında yeni rezalet! İzlenme uğruna namazla dalga geçtiler: Skandal görüntülere tepki yağdı!

DİNİ DEĞERLERİMİZ HİÇE SAYILDI!

Yine başka bir yayında, 'Mahmut Hoca' kullanıcı isimli bir şahsın imam gibi giyindiği, müstehcen bir fotoğraflı kadının sorularına yanıt verdiği görüntüler ise dini değerlerimiz rencide edildi. Sözde muhafazakar rolüne bürünmüş bir kadın, oryantal müzik şarkısı açarak dans ettiği görüntülerle de başörtüsü üzerinden yapılan ahlaksızlığa devam edildi.