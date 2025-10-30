SON DAKİKA… Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü için kiralık katil tuttu mu? Canlı yayında her şeyi anlattı!

SON DAKİKA… Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ilk andan itibaren cinayet iddiaları gündeme geldi.
Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti. Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi.
"KEŞKE ANNEMİ BU ŞEKİLDE ÖLDÜRMESEYDİM…"
Ferdi Aydın, "Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Tuğyan'ın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım" dedi. Bu iddia üzerine gözler Güllü'nün öldüğü sırada yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrildi.
O MESAJLARI KABUL ETTİ…
Ortaya çıkan WhatsApp mesajlarında annesinin ölümünü istediği görülen Tuğyan Ülkem Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. "Annemi öldürmedim. O mesajları tartıştığımız dönemlerde, sinirle yazdım," diyerek suçlamaları reddeden Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.
GÜLLÜ İÇİN KİRALIK KATİL TUTTU MU?
Annesini öldürdüğü iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter, katıldığı canlı yayında iddialara cevap verdi. Gülter, "Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. 'Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim' diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık" dedi. Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına özel açıklama yapan Gülter, tehdit iddialarına ise şöyle yanıt verdi:
"ANNEMİN ACISINI YAŞAYAMIYORUZ"
Bircan isimli kişi nasıl tehdit edildiğini bize anlattı. Hatta bu sebeple benim avukatım olan Merve Hanım'a vekalet bile çıkardı. Bu kayıtlar soruşturma dosyasına girdi. Benim 3 yaşında küçücük bir evladım var. Geçtiğimiz 21 Temmuz'da birlikte doğum günü kutladık. Çok mutluyduk. Canım annemin acısını bu pis iftiralar yüzünden yaşayamıyoruz. Adalete güveniyoruz. Savcılığımıza güveniyoruz.