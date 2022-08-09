Son dakika: Türkiye Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün göreve başladı… Başkan Erdoğan, Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki uğurlama töreninde önemli mesajlar yolladı.
Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han diğer gemilerimizden daha üstün özelliklere sahip. Bu gemiyi Türkiye olarak ilk biz kullanacağız. Bugün Abdülhamid Han gemimizi yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyumuza uğurlayacağız. Milletimizin duası, Abdülhamid Han gemimizde arama yapacak arkadaşlarla beraber olacaktır. Sizlerden de hayırlı haberi bekliyoruz. Gemimiz buradan diğer kuyulara geçecek, bulana kadar aramaya devam edecek" ifadelerini kullandı…
12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ YAPIYOR
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Dünyadaki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han, 62 bin groston ağırlığında. Akdeniz'de kendi egemenlik haklarımız var, bu yüzden kimseden icazet almayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
NAVTEX NEDİR?
NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.
Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.
Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.
Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.
Türk karasularında Navtex mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.