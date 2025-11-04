SON DAKİKA... Ukrayna asıllı eşi Iryna’yı sopayla darp etmişti: Mahkemeden dikkat çeken telefon ve konum kaydı kararı!

Gitmeden telefonuna baktı. Daha sonra telefonla konuştuk. Evime geldiğinde hareketleri garipti, ben de merak ettim ve aradım. Telefona bakmadı. O beni gece aradı, 'Ne yapıyorsun?' dedi. 'Uyuyorum' dedim ve kapattım. Sanık evimden ayrılırken hareketleri tuhaftı, 'Alkollü müsün?' dedim. Hatta 'Ehliyetini kaptırma ben seni bırakabilirim' dedim. O da gitti. Ben İryna'yı tanımıyorum. Olayları haberlerden gördüm" dedi.