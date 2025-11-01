SON DAKİKA: Ümraniye’deki çifte cinayette şok detaylar! ’Sayısını hatırlamadığım kadar bıçakladım’

İstanbul Emniyeti'ne teslim olan katil zanlısı Fatih Yılmaz "Eşim bu olayla ilgili bana hiç bir şey söylememiş ve anlatmamıştır. Ben olay günü evimin kapısını açtığım esnada kardeşim Metin'i gördüm. Yine ailevi nedenlerden ötürü tartışmaya başladık. Tartışma büyüyünce evimden aldığım turuncu saplı bıçakla kardeşim Metin'i sayısını hatırlamadığım kadar bıçakladım.

"SAYISINI HATIRLAMADIĞIM KADAR BIÇAKLADIM"

Daha sonra oğlum Harun Yahya Yılmaz'ı da sayısını hatırlamadığım kadar bıçakladım. Daha sonra yerde yatan kardeşim Metin'i 1-2 defa daha bıçakladım. Bıçak Metin'in üzerinde kaldı. Daha sonra evden kaçtım ve teslim oldum. Olayı tüm samimiyetimle anlattım. Olaydan dolayı pişmanım.' Katil zanlısı Fatih Yılmaz'ın yeşil reçeteyle satılan ilaçlar kullandığı, bazı psikolojik sorunları olduğu ve yakın çevresinde sorunlu bir insan olarak bilindiği iddia edildi.