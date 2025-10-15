SON DAKİKA: Üniversiteli Büşra Cin cinayetinde flaş gelişme! Sevgilisi evde ölü buldum demişti! Gerçek bambaşka çıktı...

DİKKAT ÇEKEN MESAJ: HER ŞEY YOK OLMUŞTUR...

Sanık ve ölü bulunan üniversite öğrencisinin olay gününe ait mesajlaşmalarının da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gecesi "Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur" mesajı attığı belirtildi.

İNTİHAR İDDİASINI ÇÜRÜTEN AYRINTILAR

Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu.