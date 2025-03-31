SON DAKİKA... Üniversiteli Büşra Cin nasıl öldü? Kan donduran olayda kayıp silah ve kürtaj detayı!

Kan donduran olay Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşı elektrikçi Özcan Korkmaz'ın evinde cansız bedenine ulaşıldı.
KÜRTAJ YAPTIRDI İDDİASI
Olayla ilgili inceleme başlatılırken Büşra'nın erkek arkadaşı elektrikçi Özcan Korkmaz ile ilişkisinden hamile kaldığı Gaziantep'te yaşayan ailesinin durumu öğrenmemesi için de kürtaj yaptırdığı ortaya çıktı. Kürtaj olduktan sonra erkek arkadaşının evine giden genç kız, geceyi orada geçirdi.
SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Genç kızın erkek arkadaşı Özcan Korkmaz ile tartıştığı öğrenilirken olayın gerçekleştiği evde suç aleti silah ise bulunamadı. Yeni Asır'da yer alan habere göre cinayet şüphesi nedeniyle başlatılan soruşturmada Büşra Cin'in erkek arkadaşı Özcan Korkmaz (27) gözaltına alındı. Korkmaz'ın polise ilk ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra evden ayrıldığını, eve geri geldiğinde ise onu cansız halde bulduğunu söyledi.
GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Genç kızın erkek arkadaşı Özcan Korkmaz, sabah saatlerinde polisi arayarak ihbarda bulundu. Korkmaz'ın, evinde sevgilisi Büşra Cin'i göğsünden vurulmuş halde bulduğunu söylemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DİKKAT ÇEKEN CENİN POZİSYONU DETAYI
Olay yerine gelen ekipler, Büşra Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ev içerisinde yaptığı incelemede Büşra Cin'in üzerinde yorganın örtülü şekilde olduğu göğsünden tek kurşunla vurulduğu tespit edildi. Ayrıca genç kızın kendisini korumak için cenin pozisyonu aldığı belirlenirken evde yapılan tüm aramalara rağmen silah bulunamadı.
SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: EVDE TARTIŞTIK SONRA DA…
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada genç kızın erkek arkadaşı Özcan Korkmaz göz altına alındı. Korkmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Akşam evde tartıştık. Tartışmanın ardından ben dışarı çıktım. Sabah tekrar eve geldiğimde kız arkadaşımı yatağında cansız halde buldum. Ardından da polise ihbarda bulundum. Benim ne olup bittiğinden bir bilgim yok" dediği öğrenildi.