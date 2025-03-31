SON DAKİKA... Üniversiteli Büşra Cin nasıl öldü? Kan donduran olayda kayıp silah ve kürtaj detayı!

DİKKAT ÇEKEN CENİN POZİSYONU DETAYI

Olay yerine gelen ekipler, Büşra Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ev içerisinde yaptığı incelemede Büşra Cin'in üzerinde yorganın örtülü şekilde olduğu göğsünden tek kurşunla vurulduğu tespit edildi. Ayrıca genç kızın kendisini korumak için cenin pozisyonu aldığı belirlenirken evde yapılan tüm aramalara rağmen silah bulunamadı.