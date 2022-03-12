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Giriş Tarihi: 12.3.2022 13:53 Son Güncelleme: 12.3.2022 15:00

Son dakika: Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika: Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı

Son dakika haberi: Fırtınadan dolayı ortadan ikiye ayrılarak 20 santimetrelik aralık oluşan Unkapanı köprüsü onarılıp yapıldıktan bir gün sonra tekrar fırtınadan dolayı açıldı. Bir saat süren çalışma sonrası köprü birleştirilip trafiğe tekrar açıldı.

Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, yoğun kar fırtınası ve rüzgar nedeniyle öğle saatlerine doğru bağlantı olan bölümünden ikiye ayrılmıştı.

Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluşan Unkapanı köprüsü olası bir tehlikeye meydan vermemek için hemen trafiğe kapatıldı. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatılması ve köprünün tekrar dubaların denkleştirilmesi ile açıklığın kapatılması ile trafik normale dönmüştü.

Unkapanı köprüsünde öğle saatlerine doğru yine fırtınalı kar yağışının etkili olmasından sonra köprüde yine 10 santimetreye ulaşan açıklık oluştu.

Unkapanı bakım ve onarım için tekrar trafiğe kapatılarak olay yerine gelen ekipler, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmayı birleştirmek için alt dubalarını denizden ittirerek birleştirdi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda eski haline getirilen Unkapanı köprüsü ikinci defa trafiğe açıldı.

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