Son dakika: Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı

Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, yoğun kar fırtınası ve rüzgar nedeniyle öğle saatlerine doğru bağlantı olan bölümünden ikiye ayrılmıştı.

Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluşan Unkapanı köprüsü olası bir tehlikeye meydan vermemek için hemen trafiğe kapatıldı. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatılması ve köprünün tekrar dubaların denkleştirilmesi ile açıklığın kapatılması ile trafik normale dönmüştü.

Unkapanı köprüsünde öğle saatlerine doğru yine fırtınalı kar yağışının etkili olmasından sonra köprüde yine 10 santimetreye ulaşan açıklık oluştu.

Unkapanı bakım ve onarım için tekrar trafiğe kapatılarak olay yerine gelen ekipler, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmayı birleştirmek için alt dubalarını denizden ittirerek birleştirdi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda eski haline getirilen Unkapanı köprüsü ikinci defa trafiğe açıldı.