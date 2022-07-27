Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Üsküdar'da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 27.7.2022 18:37 Son Güncelleme: 27.7.2022 19:05

Son dakika: Üsküdar'da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi!

Son dakika haberleri... Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Son dakika: Üsküdar’da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi!

Son dakika haberleri... Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki bir metrobüsün arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerledi.

Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların tahliye edilmesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Öte yandan aynı durakta başka bir metrobüsün arızalanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Üsküdar'da metrobüste korku dolu anlar: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video

Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs çekiciyle kaldırıldı.

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Son dakika: Üsküdar'da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi!
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