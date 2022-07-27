Son dakika: Üsküdar’da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi!

Son dakika haberleri... Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki bir metrobüsün arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerledi.
Öte yandan aynı durakta başka bir metrobüsün arızalanması ise dikkatlerden kaçmadı.
Üsküdar'da metrobüste korku dolu anlar: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video
Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs çekiciyle kaldırıldı.