Son dakika! Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: İşte gözaltına alınan isimler! Model, oryantal ve iş adamları...

Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu, iş ve medya dünyasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Operasyonda arama esnasında, çeşitli uyuşturucu madde ve içmesi için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
SUÇ MADDELERİ KABARIK
Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Melisa Fidan
Oryantal Nuran Çokçalışkan
İş adamı Mehmet Tosmur
İş adamı Hamdi Burak Beşer
İş adamı Mahmut Uğur Ziylan
İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER
1. Hamdi Burak Beşer
2. Mahmut Uğur Ziylan
3. Erdi Çetin
4. Uğur Can Peker
5. Melisa Şahin
6. İhsan Aygün
7. Melissa Fidan Çalışkan
8. Nuran Çokçalışkan
9. Burak Kaptan
10. Müzeyyen Karakan
11. Murat Can Şirin
12. Yağmur Uçkun
13. Atilla Aydın
14. Ozan Kılıç
15. Esra Yoldaş Balcı
16. Semavi Siverek
17. Mehmet Tosmur
18. Halime Göçmen
19. Ercan Siverek
20. Yılmaz Burak Bozkurt