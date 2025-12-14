Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Vahşetin adresi Adana! Husumetlisini feci şekilde katletti! Cinayet anları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:07 Son Güncelleme: 14.12.2025 11:24

SON DAKİKA: Vahşetin adresi Adana! Husumetlisini feci şekilde katletti! Cinayet anları ortaya çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki Murat İnanmaz'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından genç İnanmaz'ın önce darbedildiği, ardından da acımasızca defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Bu gelişme, olayın detaylarını netleştirirken, polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Feci olay, 12 Aralık günü saat 10.00 sularında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Murat İnanmaz, sokakta karşılaştığı ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, şüpheli, İnanmaz'ı bir iş yerinin deposundaki tahta paletlerin üzerinden indirerek önce darp etti. Ardından cebinden çıkardığı bıçakla Murat İnanmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden peş peşe bıçakladı. Dakikalarca süren arbedenin ardından kanlar içinde yere yığılan genç, ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞTI, HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Murat İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri derhal geniş çaplı bir inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLERDE DEHŞET VEREN ANLAR: "DEFALARCA KEZ BIÇAKLANDI"

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda, şüphelinin tartıştığı İnanmaz'ı darbetmesi ve sonrasında bıçağı çekerek defalarca saplaması net bir şekilde görülüyor. Ayrıca, kavganın yolun karşısına geçerek burada da devam ettiği, arbedenin sokak ortasında sürdüğü de görüntülere yansıdı.

İŞTE O ANLAR

Adana'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı... Defalarca bıçaklamış!


CİNAYET ZANLISI ARANIYOR: POLİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyerek kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürütüyor.

Zanlının kısa sürede yakalanması bekleniyor.

