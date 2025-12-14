SON DAKİKA: Vahşetin adresi Adana! Husumetlisini feci şekilde katletti! Cinayet anları ortaya çıktı

Feci olay, 12 Aralık günü saat 10.00 sularında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Murat İnanmaz, sokakta karşılaştığı ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, şüpheli, İnanmaz'ı bir iş yerinin deposundaki tahta paletlerin üzerinden indirerek önce darp etti. Ardından cebinden çıkardığı bıçakla Murat İnanmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden peş peşe bıçakladı. Dakikalarca süren arbedenin ardından kanlar içinde yere yığılan genç, ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.
GÖRÜNTÜLERDE DEHŞET VEREN ANLAR: "DEFALARCA KEZ BIÇAKLANDI"
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda, şüphelinin tartıştığı İnanmaz'ı darbetmesi ve sonrasında bıçağı çekerek defalarca saplaması net bir şekilde görülüyor. Ayrıca, kavganın yolun karşısına geçerek burada da devam ettiği, arbedenin sokak ortasında sürdüğü de görüntülere yansıdı.
İŞTE O ANLAR
Adana'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı... Defalarca bıçaklamış!
CİNAYET ZANLISI ARANIYOR: POLİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyerek kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürütüyor.
Zanlının kısa sürede yakalanması bekleniyor.