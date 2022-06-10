SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem, çevre illerden de hissedildi! 10 Haziran Kandilli ve AFAD ile Van son depremler listesi

Van'da korkutan deprem! Az önce AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Van'ın Tusba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem bölgede yaşayan vatandaşların ufak çaplı panik yaşamasına neden oldu. İşte Van Tusba'da yaşanan depreme ilişkin detaylar;
Van'da yaşanan depremin büyüklüğü 4.4 olarak paylaşıldı. Yerin 6.95 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saatler 09.02'yi gösterdiğinde yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 10.06.2022, 09:02:27 TSİ
Enlem : 38.8181 N
Boylam : 43.5228 E
Derinlik : 6.95 km
Detay : https://t.co/CU7HNof9Y0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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