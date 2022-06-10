Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem, çevre illerden de hissedildi! 10 Haziran Kandilli ve AFAD ile Van son depremler listesi
Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:39 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:39

SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem, çevre illerden de hissedildi! 10 Haziran Kandilli ve AFAD ile Van son depremler listesi

SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem, çevre illerden de hissedildi! 10 Haziran Kandilli ve AFAD ile Van son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Van’da deprem meydana geldi. Deprem şehrin pek çok bölgesinde hissedilirken, büyüklüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından paylaşılan veriye göre, sarsıntı Van’ın Tusba ilçesinde meydana geldi. Öte yandan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, can ve mal kaybı olduğu düşünülmüyor. İşte 10 Haziran Kandilli ve AFAD ile Van son depremler listesi

Van'da korkutan deprem! Az önce AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Van'ın Tusba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem bölgede yaşayan vatandaşların ufak çaplı panik yaşamasına neden oldu. İşte Van Tusba'da yaşanan depreme ilişkin detaylar;

VAN'DA DEPREM! 10 HAZİRAN KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Van'da yaşanan depremin büyüklüğü 4.4 olarak paylaşıldı. Yerin 6.95 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saatler 09.02'yi gösterdiğinde yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA: Van’da korkutan deprem, çevre illerden de hissedildi! 10 Haziran Kandilli ve AFAD ile Van son depremler listesi
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