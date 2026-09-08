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Giriş Tarihi: 8.09.2026 18:36 Son Güncelleme: 8.09.2026 18:49

SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! 45 milyonluk düğün MASAK incelemesinde...

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, Instagram ve Tiktok paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı. Hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılan Vanlı Kara Haydar'ın 45 milyon lira altın ve paranın toplandığı düğünü de MASAK incelemesine alındı. Öte yandan devam eden işlemlerin ardınan Kara Haydar hakkında karar verildi. İşte soruşturma ve operasyonun ayrıntıları...

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SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! 45 milyonluk düğün MASAK incelemesinde...
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Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatmıştı.

"DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

DÜĞÜNE MASAK İNCELEMESİ

Şahsın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama kararı verildi.

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UZUN TAKI MERASİMİ... KİLOLARCA ALTIN... KORUMALARLA GÖVDE GÖSTERİSİ!

Vanlı Kara Haydar, fenomen nişanlısı Çağla Öz'ün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. İkilinin nişan ve düğünündeki uzun takı merasimi, geline takılan kilolarca altın dikkat çekti.

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KORUMA ORDUSU DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğününde yanlarında koruma ordusu olması dikkatlerden kaçmadı.

#VAN

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