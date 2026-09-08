SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! 45 milyonluk düğün MASAK incelemesinde...

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatmıştı.
"DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
DÜĞÜNE MASAK İNCELEMESİ
Şahsın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.
UZUN TAKI MERASİMİ... KİLOLARCA ALTIN... KORUMALARLA GÖVDE GÖSTERİSİ!
Vanlı Kara Haydar, fenomen nişanlısı Çağla Öz'ün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. İkilinin nişan ve düğünündeki uzun takı merasimi, geline takılan kilolarca altın dikkat çekti.