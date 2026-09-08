SON DAKİKA… Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! 45 milyonluk düğün MASAK incelemesinde...

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatmıştı.

"DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.