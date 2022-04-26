Son dakika | Vedat’tan sonra Murat da 19 yıldır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu

Programa bağlanan Benoit'in dayısı Ahmet Poyraz, "Biz de Murat'ı arıyorduk yurt dışında olduğu için bulamıyorduk. Yeğenim olduğunu ben de nüfus müdürlüğünden öğrendim. Çocuğu kardeşime sordum. Kız kardeşim bana 'Bu bebek yanında çalıştığım kadının çocuğu. Çocuğu bana verdi. Ben de nüfusuma aldım. Daha sonra evlatlık verdim' dedi. DNA testi yaptıralım. Çocuğum kız kardeşime ait olup olmadığı belli olur" dedi.