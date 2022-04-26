Son dakika | Vedat’tan sonra Murat da 19 yıldır aradığı annesini Müge Anlı’da buldu

Son dakika haberler: İzmir'de 2 yaşındayken cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat Alexander, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak 33 yıldır aradığı gerçek anne ve babasını bulmuştu. Vedat Alexander'in ardından bu kez de Fransız aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat'ın 19 yıldır aradığı ailesini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 dakika içinde buldu.
Benoit Murat'ın annesi Menevşe Poyraz'ın Bursa'da yaşadığı, evli ve 3 çocuk annesi olduğu ortaya çıktı.
Programa bağlanan Benoit'in dayısı Ahmet Poyraz, "Biz de Murat'ı arıyorduk yurt dışında olduğu için bulamıyorduk. Yeğenim olduğunu ben de nüfus müdürlüğünden öğrendim. Çocuğu kardeşime sordum. Kız kardeşim bana 'Bu bebek yanında çalıştığım kadının çocuğu. Çocuğu bana verdi. Ben de nüfusuma aldım. Daha sonra evlatlık verdim' dedi. DNA testi yaptıralım. Çocuğum kız kardeşime ait olup olmadığı belli olur" dedi.
PROGRAM ARKASINDA KONUŞMAK İSTİYOR
Müge Anlı, "Menevşe Poyraz'a ulaştık. Kendisi ile konuştuk. Benoit Murat ile yayın arkasında konuşmak istediğini söyledi. Durumu sana anlatmak istiyor. Seni suçlamıyorum. Senin de biyolojik anneni babanı aramana saygı duyuyorum. Toplumsal baskılar insanları nerelere getiriyor. Hoşgörülü olmak lazım. İnsanları geçmişleri ile yargılamamak gerekiyor. Olmuş ile ölmüşe çare yok" dedi.
"ANNEMİ ASLA YARGILAMAM"
Benoit Murat, "Annem ile konuşursam mutluluk duyarım. Hiçbir şekilde kendisinin hayatını değiştirmek istemiyorum. Kendisinden bir talebim yok. Sadece aklımdaki birkaç soruya yanıt arıyorum. Hayatımın başlangıcına dair kendisine sormak istediğim sorular var. Kimseye zarar vermek istemiyorum. Annemi yargılamayacağım. Ben asla annemi yargılamam.
Sadece anlamak benim için önemli. Kültürler ve yaşam tarzları insanlara farklı görünebilir. Bazı kültürlerde hayat daha karmaşık olabilir" dedi. Programa katılmasını sağlayan Abdullah isimli arkadaşına teşekkür eden Benoit, "Abdullah ve kız kardeşine teşekkür ederim. Onların sayesinde programa katıldım" dedi.