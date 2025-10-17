SON DAKİKA: Vicdansız doktor davasında karar çıktı! Sahiplendiği köpekleri öldürüp poşetlerle taşımıştı...

Sanık Duman, 6 aydır tutuklu olduğunu ve bir hekim olarak topluma hizmet etmesi gerektiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmiş ve "Ben herhangi bir köpeği öldürmedim, aradan 10 yıl geçse dahi ispatlanamayacaktır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" demişti. Ancak mahkeme, bu savunmaya itibar etmedi.