SON DAKİKA: Vicdansız doktor davasında karar çıktı! Sahiplendiği köpekleri öldürüp poşetlerle taşımıştı...

Tüm Türkiye'nin dehşetle takip ettiği ve hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran doktor Mustafa Duman davasında beklenen karar açıklandı. 29 Nisan'da tutuklanan ve hastanede görev yapan doktor Duman, sahiplendiği yavru köpeklere yönelik "cinsel istismar ve kasten öldürme" suçlarından yargılanıyordu.
KARAR DURUŞMASI: 9 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, "Müstehcenlik" ve "Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından yargılanan sanık doktor Mustafa Duman hakkında hükmü verdi. Mahkeme heyeti, sanığı toplamda 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
43 BİN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ VE KAN DONDURAN İFADELER
Davanın önceki duruşmaları, sanığın soğukkanlı savunmasına rağmen ortaya çıkan delil ve ifadelerle sarsılmıştı. Savcılık iddianamesinde, Duman'ın evinde yapılan dijital incelemeler sonucu, köpek ve diğer hayvanlara yönelik tam 43 bin müstehcen görüntünün depolandığı ortaya çıkmıştı. Bu deliller, sanığın cinsel istismar suçlamalarını destekleyen en önemli kanıtlar arasında yer aldı.
'KATLİAMDAN ÖNCE TEMİZLİK MALZEMESİ ALMIŞ'
Davanın ikinci duruşmasında dinlenen tanıkların ifadeleri ise vahşetin boyutunu gözler önüne sermişti. Ö.K. adlı tanık, Duman'a beş yavru köpek verdiğini ancak sanığın kendisini engellediğini ve köpeklerin evden kaçmasının imkânsız olduğunu belirtmişti.
S.K. ise, diğer üç yavru köpeğin akıbetini sorduklarında telefonlarının yüzlerine kapatıldığını ve bir taksicinin, Duman'ın cinayetten önce muşamba ve temizlik malzemesi aldığını iddia ettiğini söylemişti.
Sanık Duman, 6 aydır tutuklu olduğunu ve bir hekim olarak topluma hizmet etmesi gerektiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmiş ve "Ben herhangi bir köpeği öldürmedim, aradan 10 yıl geçse dahi ispatlanamayacaktır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" demişti. Ancak mahkeme, bu savunmaya itibar etmedi.