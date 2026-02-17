SON DAKİKA: Yalancı bahar bitti, fırtına kapıda! Meteoroloji 39 ile sarı kod verdi: Sıcaklıklar çakılacak! Bugün hava durumu nasıl?

Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan ve sıcaklıkları 21 dereceye kadar çıkaran "yalancı bahar" dönemi sona erdi. Libya üzerinden gelen lodosun ardından Türkiye, yarından itibaren kutup kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor.
YALANCI BAHAR YERİNİ KUTUP SOĞUKLARINA BIRAKIYOR
Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inmesi ve 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 39 İL İÇİN "SARI KOD" ALARMI
MGM tarafından yayımlanan son dakika raporuna göre, tam 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Özellikle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışların; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi. Sarı kod verilen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirler de yer alıyor.
EGE VE AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE YILDIRIM RİSKİ
17 Şubat Salı günü itibarıyla Ege Denizi üzerinden gelecek olan şiddetli yağış sistemi, kıyı şeridini etkisi altına alacak. Muğla ve Antalya civarında gök gürültülü sağanak yağışların "çok kuvvetli" olması beklenirken, vatandaşların yıldırım düşmesi ve dolu yağışına karşı tedbirli olmaları istendi. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 15-16 derecelere gerilerken, yağışlar gün boyu kesintisiz sürecek.
LODOS FIRTINASI VE ÇAMUR YAĞMURU UYARISI
Haftanın ilk yarısında sadece yağış değil, şiddetli rüzgar da etkili olacak. Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de lodosun hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bu fırtınayla birlikte İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "toz taşınımı" görülecek. Uzmanlar, görüş mesafesinde azalma ve yağışla birlikte görülebilecek "çamur yağmuru" riskine karşı uyarıda bulundu.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Sıcaklık düşüşüyle birlikte Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden yüzünü gösterecek. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde etkili olacak kar yağışının yanı sıra, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor. Kar erimeleriyle birlikte dere yataklarındaki su seviyelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
HAVA NE ZAMAN SOĞUYACAK VE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Yurt genelinde etkili olan "yalancı bahar" 17 Şubat Salı günü itibarıyla sona eriyor. Sıcaklıkların bugünden itibaren 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ise bugün Doğu Anadolu'nun Erzurum, Kars ve Ardahan gibi yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlarken, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar geçişleri yoğunlaşacak. Batı bölgeleri için asıl sürpriz ise Cumartesi günü (21 Şubat) yaşanacak; Trakya üzerinden (Edirne ve Kırklareli) yeni bir soğuk hava dalgasının girmesiyle kar yağışının bu bölgelerde de görülme ihtimali oldukça yüksek.
BU ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA NE KADAR SÜRECEK?
Salı günü (17 Şubat) sabah saatlerinden itibaren Ege, İç Anadolu ve Karadeniz hattında hızı 40-80 km/saat bulan şiddetli lodos fırtınası etkili oluyor. Bu fırtına sadece rüzgar değil, aynı zamanda Libya üzerinden gelen toz taşınımını da beraberinde getiriyor. Rüzgarın hızı Salı akşamı ve Çarşamba günü boyunca özellikle iç kesimlerde ve Karadeniz hattında yüksek seyretmeye devam edecek. Bu durum çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklerin yanı sıra, yağışın olduğu bölgelerde "çamur yağmuru" şeklinde olumsuzluklara neden olabilir.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK, GÜNEŞ TEKRAR AÇACAK MI?
Hafta ortasındaki yağışlı ve fırtınalı havanın ardından, 20 Şubat Cuma günü kısa süreli bir mola bizi bekliyor. Cuma günü ülke genelinde yağışlar kesilecek ve batıdan doğuya büyük bir bölümde güneşli, az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak; bu durum haftanın en parlak ve dışarı çıkmaya en uygun günü olacak. Ancak bu güneşli hava kalıcı değil, çünkü 21 Şubat Cumartesi günü kış şartları batıdan başlayarak tekrar sertleşecek; Marmara ve Ege bölgeleri yağmura teslim olurken Trakya'da kar yağışı görülebilecek.
ADIM ADIM HAFTA SONU: KIŞ GERİ DÖNÜYOR
Hava durumu Perşembe günü batıda kısa bir mola verse de Cumartesi günü kış şartları sertleşiyor. Cuma günü yaşanacak "pastırma yazı" etkisinin ardından, Cumartesi günü Trakya üzerinden gelecek yeni sistem Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışına neden olabilir. İç Anadolu ve Marmara genelinde ise yağmurlu ve kapalı bir hava hafta sonuna damga vuracak.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
17 ŞUBAT SALI: ŞEMSİYELER FORA
Haftaya oldukça ıslak bir giriş yapıyoruz. Ülkenin neredeyse tamamında yağış hakim. Özellikle Ege kıyılarında ve Akdeniz'in batısında (Muğla, Antalya civarı) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak gibi görünüyor, yani yıldırım riskine karşı dikkatli olmakta fayda var. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan) ise yağışlar kendini kar olarak gösterecek. Sıcaklıklar ise Şubat ayı için fena sayılmaz, batıda 15-16 derecelerde seyrediyor.
18 ŞUBAT ÇARŞAMBA: YAĞMURUN ISRARI SÜRÜYOR
Çarşamba günü de şemsiyeleri bırakmıyoruz. Yağışlı hava dalgası biraz daha iç kesimlere ve Karadeniz'e yayılıyor. Ege'deki gök gürültülü sağanaklar yerini daha sakin yağmurlara bırakırken, Marmara ve Karadeniz hattı tamamen gri bulutlara teslim. Doğu'daki kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklarda ufak bir düşüş başlasa da henüz dondurucu bir soğuktan bahsetmek zor.
19 ŞUBAT PERŞEMBE: BATIDA GÜNEŞ AÇIYOR
Perşembe günü hava "ben biraz dinleniyorum" diyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında yağışlar kesiliyor ve yerini parçalı bulutlu, güneşli bir havaya bırakıyor. Ancak bu temiz hava, beraberinde gece ayazını da getirecek gibi; çünkü iç kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise hala yağışlı, yükseklerde kar devam ediyor.
20 ŞUBAT CUMA: HAFTANIN EN PARLAK GÜNÜ
Cuma günü tam bir "pastırma yazı" esintisi var diyebiliriz. Ülke genelinde yağışlar neredeyse tamamen kesiliyor. Batıdan doğuya kadar büyük bir bölüm güneşli veya az bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar iç kesimlerde gece -6'lara kadar düşse de gündüz güneşin etkisiyle Marmara ve Ege'de 16-18 derecelere kadar çıkacak. Dışarı çıkmak için haftanın en ideal günü bu gibi duruyor.
21 ŞUBAT CUMARTESİ: KIŞ GERİ DÖNÜYOR
Güneşin tadı damağımızda kalıyor çünkü Cumartesi günü batıdan yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası giriş yapıyor. Trakya üzerinden gelen bu sistem, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kar yağışına neden olabilir. Marmara ve Ege tekrar yağmura teslim olurken, İç Anadolu ve Karadeniz de bulutlanmaya başlıyor. Ülkenin doğusu ise henüz bu sistemden etkilenmediği için güneşli ama soğuk havasını koruyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
SABAH (06:00 - 12:00): FIRTINA VE TOZLA UYANIŞ
Güne fırtınalı bir giriş yapıyoruz. Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde hızı 40-70 km/saat, Orta Karadeniz ve çevresinde ise 50-80 km/saat bulan kuvvetli lodos (güneyden esen rüzgarlar) etkili. Batı kıyıları ve Antalya çevrelerinde yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde başlarken, Marmara ve Doğu Anadolu'nun bazı yerlerinde sis görülüyor. En dikkat çekici detay ise İç ve Doğu Anadolu genelindeki toz taşınımı; gökyüzü biraz puslu ve kızıl bir renk alabilir. Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi uyarısı devam ediyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00): YAĞIŞ ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR
Öğle saatlerinde yağışlı hava etkisini iyice artırarak neredeyse tüm ülkeye yayılıyor. Özellikle Ege kıyıları (İzmir, Aydın, Muğla hattı), Antalya ve Doğu Akdeniz (Hatay, Mersin çevreleri) için "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilmiş durumda. Rüzgar, Karadeniz hattında hızını 50-80 km/saat bandında koruyarak esmeye devam ediyor. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde toz taşınımı ve çığ tehlikesi etkisini sürdürürken, İç Anadolu yağmura teslim oluyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00): BATIDA ŞİDDETLİ YAĞMUR, DOĞUDA KAR GEÇİŞİ
Akşam saatlerinde batıdaki yağışların şiddeti daha da artıyor; Marmara'nın batısı ve tüm Ege bölgesi "Kuvvetli Yağış" bölgesi olarak işaretlenmiş. İç Anadolu'da rüzgar hala 40-70 km/saat hızla esmeye devam ediyor. Günün en kritik değişimi ise Doğu Anadolu'da yaşanıyor: Yağışlar bu saatlerden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline dönmeye başlıyor. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı hala gündemde.
GECE (18 ŞUBAT 00:00 - 06:00): SOĞUK VE KAR KAPIDA
Çarşamba gününün ilk saatlerinde yağışlar hız kesmiyor. Antalya, Isparta ve Muğla çevreleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde (Hakkari, Şırnak civarı) şiddetli yağışlar bekleniyor. Ülkenin doğu yarısında kar yağışı iyice belirginleşirken, iç kesimlerde rüzgar hala güney yönlerden kuvvetli esmeye devam ediyor. Doğu Anadolu'daki çığ riski ve toz taşınımı gece boyu geçerliliğini koruyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AYDIN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Eskişehir, Konya, Karaman ve Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer yağmurlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Kars ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'ın güneyi çevreleri ve Hakkari'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, gece kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde güney çevrelerindeki yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı