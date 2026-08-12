Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:15 Son Güncelleme: 12.08.2026 15:40

Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama

Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçağı, Yalova sınırları içinde düştü. Pilotun son anda uçağı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi...

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Son dakika: Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB’den ilk açıklama
  • ABONE OL

Eskişehir'de bulunan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk F-16 muharip ve eğitim operasyonlarının yürütüldüğü kritik birliklerinden biri olan 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan F-16, eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kaza bölgesine kurtarma ekibinin sevk edildiği öğrenildi. İlk bilgilere göre, uçağın pilotunun son anda uçağı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! | Video

"PİLOTUMUZ ATLAYARAK KURTULDU"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova'da F16 uçağının eğitim uçuşunda kaza kırıma uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta "Eğitim uçuşu sırasında uçağımız kaza kırıma uğradı. Çok şükür Pilotumuz kazadan sağ kurtuldu. Biz de şuan olay yerine doğru gidiyoruz" dedi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#YALOVA #ESKİŞEHİR #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA