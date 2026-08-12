Son dakika: Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB’den ilk açıklama

Eskişehir'de bulunan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk F-16 muharip ve eğitim operasyonlarının yürütüldüğü kritik birliklerinden biri olan 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan F-16, eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kaza bölgesine kurtarma ekibinin sevk edildiği öğrenildi. İlk bilgilere göre, uçağın pilotunun son anda uçağı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! | Video

"PİLOTUMUZ ATLAYARAK KURTULDU"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova'da F16 uçağının eğitim uçuşunda kaza kırıma uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta "Eğitim uçuşu sırasında uçağımız kaza kırıma uğradı. Çok şükür Pilotumuz kazadan sağ kurtuldu. Biz de şuan olay yerine doğru gidiyoruz" dedi