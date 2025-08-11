SON DAKİKA | Yargıtay’dan tartışmalı karar: Çocuğa sanal taciz ‘istismar’ sayılmadı





CEZA 15 YILDAN 2 YILA DÜŞTÜ



Mahkemece "cinsel istismar" sayılan eylemin, Yargıtay tarafından sadece "cinsel taciz" olarak görülmesiyle birlikte ceza aralığı da değişti. Sanığın 15 yıla kadar hapis istemi, Yargıtay kararıyla 3 ay ila 2 yıl hapis veya para cezasına düşürüldü.