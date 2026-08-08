Son Dakika | Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper rüşvetten tutuklandı! Soruşturmada Özkan Yalım’ın ifadeleri...

AYNI DOSYADA 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Dosya daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" iddialarıyla tutuklanmıştı.