SON DAKİKA... Yer Adana! Motosikletli grup 3 lise öğrencisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada!

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu.