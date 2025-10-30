Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Yer Adana! Motosikletli grup 3 lise öğrencisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:53 Son Güncelleme: 30.10.2025 14:55

SON DAKİKA... Adana'da motosikletli bir grup, parkla oturan ve yaşları 17 olan lise öğrencilerine saldırdı. Çıkan tartışmada liseli gençleri bıçaklayan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı! Polis, şüphelilerin peşine düşerken yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Olay, 26 Ekim akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.'nin (17) yanına giderek fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüdü. Çıkan kavgada 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı.

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

