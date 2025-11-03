SON DAKİKA... Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetmişti! 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Bir anda...

TUTUKLANAN SÜRÜCÜ: 'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI'

Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.