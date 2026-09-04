SON DAKİKA | Yükseköğretim Denetleme Kurulu şikayetler sonrası harekete geçti: 23 vakıf yükseköğretim kurumuna ’öğrenim ücreti’ incelemesi

Son dakika haberi: Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikâyetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin kurallar belirlenmişti.